Чистая прибыль – 10 миллионов ежемесячно: в Саратове продают сразу два бетонных завода

В Саратове продают асфальтобетонный и бетонный заводы за 150 млн рублей.

На торги выставлен комплекс у посёлка Расково (Гагаринский район), работающий без остановки 10 лет. Ежемесячная чистая прибыль, по данным риелторов, составляет 10 млн рублей.

В актив входят два завода, земельный участок (30 соток), помещения и оборудование. Мощности: асфальтобетонный – 54 т/ч, бетонный – 70 куб.м/ч. Штат из 4 опытных сотрудников готов остаться.

Возможна покупка предприятий по отдельности. Причина продажи – переезд владельца.

Ольга Сергеева