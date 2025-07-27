Вывезено более 2000 кубометров обломков после взрыва в Саратове

В Саратове продолжаются работы по ликвидации последствий взрыва газа в многоэтажном доме на улице Блинова.

Как сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале, за прошедшие сутки с места происшествия вывезено более 2000 кубометров строительных обломков.

Спасательные операции ведутся в круглосуточном режиме с привлечением специалистов МЧС и альпинистов областной службы спасения. Работы одновременно проводятся на верхних и нижних этажах поврежденного здания.

Напомним, что после оценки состояния здания жителям 4-го и 5-го подъездов разрешили вернуться в свои квартиры.