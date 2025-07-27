Девять человек остаются в ПВР после взрыва газа в Саратове

27 июля в Саратове продолжаются работы по ликвидации последствий взрыва газа в доме на улице Блинова.

По данным губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, девять пострадавших до сих пор находятся в пунктах временного размещения, где им обеспечено горячее питание.

Разбор завалов ведется круглосуточно с привлечением спасателей МЧС, альпинистов областной службы спасения и спецтехники. За ночь вывезено более 2 тыс. кубометров обломков.

«Крайне сложный вид работ. Для этого привлекаем специализированную технику. Действовать нужно очень аккуратно, чтобы не подвергать риску личный состав. Ресурсов достаточно», — подчеркнул Бусаргин.