Специалисты Центра подготовки космонавтов посетили музей Саратовского авиационного завода

Специалисты Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина посетили музей Саратовского авиационного завода (САЗ)

Как сообщили в мэрии Саратова, экскурсию для гостей провел Почетный гражданин города Саратова Александр Бернадский.

«Ваш музей не просто дорогого стоит, он бесценный! В музее находятся по настоящему уникальные экспонаты! Это наша история, это наши отцы, деды и прадеды. Они все сделали для Победы. Благодарен вам, что вы это сохранили», — поделились своими впечатлениями от экскурсии гости.

Напомним, в этом году Музей истории Саратовского авиационного завода отметил 55-летие. Созданный в 1970 году он стал центром сохранения исторической памяти о трудовых и боевых подвигах работников предприятия.

Благодаря инициативе ветеранов и поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина, 21 мая 2021 года музей возродился в школе «Авиатор». Сегодня это один из крупнейших школьных музеев страны, получивший в 2022 году официальное свидетельство.