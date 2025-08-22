В регионе растет популярность интернет-проекта по реализации имущества банкротов

В Саратовской области работает пилотный проект маркетплейса «Витрина имущества банкротов» (ВИБ), созданный ФНС и «Коммерсантъ Картотекой».

На площадке представлено более 1400 активов: недвижимость, транспорт, оборудование и дебиторская задолженность. К 21 августа 2025 года было продано 138 объектов, причем некоторые — с превышением начальной цены на 50%.

Ресурс автоматизирован и интегрирован с данными Росреестра и ГИБДД, что минимизирует ошибки. Покупатели могут воспользоваться услугами агентов для безопасного оформления сделок. Проект посмотрели онлайн более 28 тысяч посетителей.