Специалисты минтранса обсудили улучшение транспортной системы Саратовской области

Минтранс Саратовской области обсудил с перевозчиками развитие транспортной системы региона.

Представители министерства транспорта Саратовской области провели рабочие встречи с сотрудниками Саратовской пригородной пассажирской компании и аэропорта «Гагарин», сообщает минтранс региона.

Участники обсудили организацию перевозок, условия работы сотрудников, взаимодействие с пассажирами, перспективы развития транспортной инфраструктуры и повышение качества услуг.

«Такие встречи позволяют увидеть работу транспортной отрасли непосредственно изнутри. Для нас важно не только обсуждать вопросы с руководителями предприятий, но и слышать сотрудников, которые ежедневно обеспечивают работу общественного транспорта, железнодорожных перевозок и воздушного сообщения. Их предложения и профессиональный опыт помогают находить практические решения и совершенствовать работу отрасли», — отметил первый заместитель министра транспорта области Алексей Никитин.

Ольга Сергеева