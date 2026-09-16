В Балакове чёрная кошка искусала своих хозяев

В Балакове Саратовской области мужчину и женщину госпитализировали после нападения домашней кошки, сообщает местная горбольница.

Животное черного окраса искусало хозяев с интервалом в несколько минут, нанеся глубокие рваные раны пальцев рук.

Из-за высокого риска бешенства и опасных инфекций пострадавших поместили в стационар и назначили курс антирабических прививок.

Врачи предупреждают: кошачьи укусы крайне опасны — тонкие и острые зубы заносят бактерии глубоко в ткани. Без антибиотиков и сыворотки это может привести к тяжелым нагноениям.

Ольга Сергеева