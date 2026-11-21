На следующей неделе в шести районных центрах возможны перебои с эфирным телевидением.

Согласно информации саратовского филиала РТРС, технические работы могут привести к временному прерыванию трансляции 20 основных телеканалов первого и второго мультиплексов.

График работ следующий: во вторник, 24 ноября, в Хвалынске будет проводиться измерение передатчиков, кратковременные перерывы трансляции возможны с 12:00 до 15:00; в среду, 25 ноября, в Вольске, Ивантеевке и Красном Куте в течение дня будут проводиться внеплановые работы по замене элементов питания и обследование оборудования; в четверг, 26 ноября, аналогичные работы запланированы в Шиханах и Новых Бурасах.

Перебои с телевизионным сигналом в Саратовской области происходят время от времение, помимо технических работ, ещё одной распространённой причиной является солнечная интерференция. В периоды весеннего и осеннего равноденствия солнечное излучение может создавать помехи телевизионному сигналу, вызывая кратковременное пропадание или зависание изображения.