Цены на чай в Саратовской области резко изменились.

По данным правительства Саратовской области, опубликованным 16 ноября, средняя розничная цена чёрного байхового чая за неделю выросла на 120 рублей и достигла 1180,8 рубля за килограмм. Примечательно, что в первые дни месяца этот товар, наоборот, дешевел — с 1194,16 до 1060,2 рубля, после чего цена быстро отскочила назад. Аналитики объясняют рост пересмотром закупочных цен импортёрами, увеличением транспортных расходов и изменением условий акций крупными торговыми сетями.

Если сравнить «чайную» статистику с динамикой цен на кофе, то средняя цена чашки капучино или латте в саратовских кофейнях превышает 200–250 рублей. На общероссийском уровне, по данным Росстата за февраль 2026 года, средняя цена молотого кофе составляет около 2000 рублей за килограмм (+24% год к году), растворимого — около 4200 рублей за килограмм (+17,55%). По данным онлайн-платформ, средневзвешенная цена кофе в России в первом полугодии 2026 года составила 749 рублей (методика расчёта отличается от розничной цены за килограмм), что на 9% больше год к году.