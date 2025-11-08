Спецтехника Саратова готова к зиме

По распоряжению мэра города Михаила Исаева организован контроль готовности коммунальных предприятий к работе в зимний период.

Администрация районов совместно с сотрудниками МБУ проверяет состояние спецтехники, уточняют объемы противогололедных реагентов, запасы ГСМ и обеспеченность персонала зимней спецодеждой. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба муниципалитета.

Более подробно о том, как проходит подготовка к холодам в разных частях города, можно узнать в пабликах районов Саратова в соцсетях.

Ольга Сергеева