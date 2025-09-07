Спикер Госдумы заявил, что Запад хочет видеть Россию своей колонией

Запад в погоне за однополярным миром ведет борьбу за умы молодежи, заявил Вячеслав Володин.

Спикер Госдумы выступил на пленарном заседании Молодежного форума Союзного государства «Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти» в Могилеве.

«Борьба не прекращается. Борьба идет за умы. И надо отдавать себе отчет, что те, кто против нас борются, хотят реванша», — отметил он.

По его словам, многие страны Запада «хотели бы, чтобы был забыт тот позорный период истории, когда они вместе с фашистской Германией пытались поработить весь мир, делая его однополярным». «А нам отводится роль колонии. Мы этого допустить не можем», — заявил председатель Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, председатель Государственной Думы.

Об этом сообщает пресс-служба ГД.