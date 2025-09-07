Лунное затмение в Саратове: мусульмане возрождают забытую сунну

В воскресенье, 7 сентября 2025 года, жители большинства стран нашей планеты, в том числе России, смогут наблюдать полное лунное затмение.

Это астрономическое явление увидят и саратовцы. Луна закроется тенью от Земли и благодаря определенным процессам в атмосфере станет красного оттенка.

Полная фаза затмения, когда спутник Земли будет полностью затемнен, продлится около 82–83 минут, с 20:30 до 21:52 по Московскому времени (UTC+3), или с 21:30 до 22:52 по времени Саратова. Увидеть событие может любой желающий без специального оборудования, но только при ясной погоде.

Как сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Саратовской области, а этот период важно вспомнить сунну, связанную с лунным затмением. Само это явление напоминает верующим о могуществе Всевышнего Аллаха и Его знамениях, побуждает размышлять и чаще делать зикр.

Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Поистине, солнце и луна являются двумя знамениями из числа знамений Аллаха, а затмения их не происходят ни из-за смерти, ни из-за рождения кого бы то ни было из людей. И поэтому, если вы увидите подобное, взывайте к Аллаху, произносите слова “Аллаху акбар”, молитесь и раздавайте милостыню»”. (аль-Бухари 1044, Муслим 901)

Однако известно и об особой молитве затмения — намазе аль-Хусуф, который совершал Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха).

Она состоит из двух ракаатов. Ее особенность в том, что в каждом ракаате выполняется по два поясных поклона (руку) и два чтения Корана (после такбира имам читает Коран долго, затем совершает долгий руку, затем встает и читает еще раз, но короче, и снова совершает руку, уже короче первого, затем совершает два земных поклона).

Сделать этот намаз можно как в мечети, так и дома в любое время с начала затмения и до окончания.

Таким образом, сегодня у последователей Ислама есть возможность не просто понаблюдать красивое зрелище, а оживить великую сунну Пророка (мир ему и благословение Аллаха).