Спикер облдумы Антонов раскритиковал Центр развития Саратовской агломерации

Спикер облдумы Алексей Антонов заявил о многочисленных вопросах к Центру развития Саратовской агломерации.

По его словам, организация ограничивается мониторингом и составлением отчетов, не демонстрируя реальных результатов в улучшении жизни граждан и привлечении инвестиций.

Антонов подчеркнул, что в текущей экономической ситуации бюджетные средства должны эффективно использоваться на благо региона. Он инициировал проверку Счётной палаты деятельности Центра, результаты которой повлияют на решение о дальнейшем финансировании. Депутаты планируют уделить особое внимание этому вопросу на предстоящей согласительной комиссии по бюджету.

Напомним, данный центр возглавляет экс-губернатор Дмитрий Аяцков.