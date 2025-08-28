Роман Бусаргин выложил полное видео встречи с президентом

Полное видео встречи с президентом Владимиром Путиным появилось в ТГ-канале саратовского губернатора.

— Говорили о развитии Саратовской области, задачах, которые еще предстоит решить. Все проекты связаны с будущим нашего региона, благополучием его жителей, которое было и остается во главе всего. Реализация всех этих решений была бы невозможна без поддержки Владимира Владимировича и его внимания к Саратовской области. От лица всех жителей и от себя лично поблагодарил нашего лидера за ту неоценимую помощь, которая дает возможность Саратовской области идти вперед, — отметил Роман Бусаргин.

— Открыто обсуждали и проблемы. Задача — не замалчивать их и постоянно работать над решением, даже если это долгий и сложный путь. Эта позиция, которую, как руководитель региона, всегда придерживался и продолжаю это делать. В этом заключается та ответственность, которую берут на себя органы власти. По многим направлениям мы уже движемся вперед, но работы предстоит еще много. Уверен, что вместе у нас получится решить даже самые сложные вопросы, — добавил глава региона.

Тайм-коды встречи Путина и Бусаргина:

0:16 О настоящих героях Саратовской области

0:44 На каких должностях в органах власти работают участники СВО

1:02 О помощи в трудоустройстве участникам спецоперации

1:22 О работе филиала фонда «Защитники Отечества»

1:59 О мерах поддержки участников СВО и их семей

2:18 О развитии сети музеев, посвященных истории спецоперации

2:52 Об обновлении трамвайной сети в Саратове

3:30 О современном городском электротранспорте

4:36 О перспективах реконструкции других трамвайных маршрутов

4:50 О возрождении речных скоростных перевозок

6:08 Планы по развитию новых речных маршрутов

6:26 О создании сильного медицинского кластера

6:40 Первые результаты работы нового онкоцентра

7:22 О том, как новая инфекционная больница снизила смертность населения

7:45 Что было и что стало с фтизиатрической службой региона

8:35 Реновация областной детской клинической больницы

9:04 О снижении смертности по ряду заболеваний

9:33 О дальнейших планах развития учреждений здравоохранения

10:43 О проблемных моментах в регионе

10:05 О решении проблемы расселения аварийного жилья

12:50 О новых правилах строительства жилья только с социальной инфраструктурой

12:47 О вкладе аграриев Саратовской области в продовольственную безопасность страны