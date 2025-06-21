Спикер облдумы отчитался перед избирателями

Алексей Антонов рассказал жителям своего избирательного округа — Кировского и Фрунзенского районов Саратова — о депутатской работе за шесть месяцев текущего года.

Напомним, практика полугодовых отчётов была введена несколько лет назад и хорошо зарекомендовала себя. Это прекрасная возможность поддерживать диалог с людьми.

Большое внимание на встрече было уделено законотворческой деятельности — работе над региональным бюджетом, мерам по поддержке семей с детьми, а также участников специальной военной операции и их близких, изменениям в нормативно-правовых актах, касающимся капитального ремонта многоквартирных домов. Все нововведения направлены на улучшение качества жизни людей.

— Отдельный интерес собравшихся вызвал вопрос об ограничении работы питейных заведений в жилых домах. В социальных сетях получаю большое количество жалоб от саратовцев, которые вынуждены соседствовать с подобными распивочными. Понимаю недовольство граждан, со стороны законодательной власти принимаем решения, которые должны поставить на место недобросовестный бизнес. Очередные из них начнут действовать с 1 сентября и должны убрать «наливайки» из многоквартирных домов, чтобы пьяные компании не мешали людям. Напомнил также, что гражданам следует обращаться в правоохранительные органы при всех фактах нарушения тишины и покоя. Со своей стороны направлю обращения в полицию для проверки заведений, по которым поступает больше всего жалоб в комментариях. Ситуация должна быть исправлена! Поблагодарил всех активных жителей, которые приходят на встречи и оставляют свои комментарии. Всегда лично просматриваю каждое сообщение и стараюсь оперативно реагировать на запросы людей. Такая обратная связь помогает лучше выстроить депутатскую работу. Вместе сможем больше! — написал спикер заксобрания в своем ТГ-канале.