Михаил Исаев: Эксперты займутся световым дизайном Саратова

Освещение является неотъемлемым фактором комфортной городской среды, влияет на безопасность, здоровье, эмоциональное состояние жителей, в силу этого является важным комплексное планирование и проектирование освещения города

Системное проектирование уличного, архитектурного, рекламного освещения города позволяет выявить потенциал территории и оптимизировать решения, дав свет там, где он нужен. Сделать город визитной карточкой региона.

Познакомился с Натальей Быстрянцевой, кандидатом наук, основателем и руководителем высшей школы светового дизайна в РФ, экспертом российских и международных премий в области светового дизайна, автором множества научных публикаций и проектов освещения, разработчиком платформы комплексного управления и развития освещения Санкт-Петербурга.

Наталья, уроженка Саратова, готова помочь родному городу в разработке данных правил и регламентов. Поручил профильному комитету и директору «Саргорсвета» приступить к работе над ними.