Спикер Саратовской облдумы призвал сохранить социально значимые объекты для жителей региона

Сохранение социально значимых объектов и защита законных интересов жителей Саратовской области являются приоритетными задачами в работе депутатского корпуса и находятся на постоянном, первостепенном контроле каждого депутата. Об этом заявил председатель Саратовской областной думы Алексей Антонов.



По его словам, в региональном парламенте сформирована профильная рабочая группа, которая занимается вопросами эффективности использования областного и муниципального имущества. Как отметил Антонов, депутаты ведут системный мониторинг ситуации в своих избирательных округах.



«Именно поэтому группа депутатов обратились к губернатору Роману Бусаргину с призывом о создании комиссии, детально изучившей бы, в частности, действия бывшего председателя Собрания депутатов [Балашовского] района Андрея Рыжкова. Речь идет о законности подписанных им документов, которые позволили включить в план продажи такие важные для жителей объекты, как здания детских садов, учебных мастерских, школ и домов культуры в Балашове и других населенных пунктах района», – сообщил спикер облдумы.



Антонов подчеркнул, что каждый подобный объект имеет стратегическое значение для развития территорий. «Необходимо, чтобы законность при их использовании была безусловной, а интересы граждан защищены», — резюмировал глава заксобрания.