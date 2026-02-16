Депутат Вячеслав Калинин награждён Почётной грамотой движения «Матери России»

Вячеслав Калинин, депутат областной думы и ветеран боевых действий, удостоен Почётной грамоты Всероссийского движения «Матери России» за поддержку военнослужащих и их семей.

Депутат Саратовской областной думы Вячеслав Калинин награждён Почётной грамотой председателя Всероссийского движения «Матери России» Валентины Петренко. Высокой награды парламентарий удостоен за неоценимую поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и помощь членам их семей.

В официальном сообщении движения отмечается, что награда вручена за самоотверженность, душевную щедрость и ответственную гражданскую позицию депутата. Калинин давно известен своей активной работой по поддержке бойцов и их близких.

«Наша общая задача – помогать военнослужащим, нашим боевым товарищам, самоотверженно выполняющим боевые задачи в зоне проведения СВО, поддерживать членов их семей, приближать всем вместе долгожданную Победу», – подчеркнул Вячеслав Калинин, комментируя награждение.