Списки погибших на СВО пополнились новыми именами саратовцев

В ходе СВО погибли ещё шесть военных из Саратовской области.

Администрация Екатериновского района сообщила о гибели Руслана Шульпина, выпускника местной школы и Пензенского колледжа, выполнявшего боевую задачу на фронте.

В Петровске простились с ефрейтором Артемом Алиевым, электриком по образованию. Он служил в войсках связи, был награждён медалями и погиб 13 апреля 2024 года.

В Балашовском районе похоронили контрактников Дмитрия Ерохина (1988 г.р.) и Виктора Соломенникова (1967 г.р.), оба погибли в зоне СВО.

«Вестник района» сообщил о гибели жителя Большой Чечуйки Сергея Лоскутова (1971 г.р.), ставшего военнослужащим в 2024 году и погибшего 23 сентября.

Администрация Энгельсского района также подтвердила гибель Даниила Бакалдина.

Списки погибших на фронте саратовцев обновляются ежедневно. Но общее число погибших за четыре года СВО находится под грифом «Секретно».

Ольга Сергеева