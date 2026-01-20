В Саратове не стали отменять февральский концерт Агутина и Варум

Концерт артистов-супругов в Саратове вернули в расписание.

Выступление дуэта Леонида Агутина и Анжелики Варум, которое ранее исчезло из афиш, все же состоится в Саратове. Согласно обновленной информации на официальном сайте артиста, концерт перенесен на 25 февраля.

Мероприятие пройдет во дворце спорта «Кристалл». Ранее оно было запланировано на 22 февраля, но затем было без объяснения причин удалено с площадок по продаже билетов. Отмену связали с критикой артистов депутатом облдумы Романом Грибовым.

На данный момент билеты на новую дату снова доступны в кассах.

Ольга Сергеева