Спортсмены «Турбины» сделали свой выбор

Спортсмены и сотрудники спортивного клуба по спидвею «Турбина» из города Балаково одни из первых пришли проголосовать на избирательный участок.

Основной состав балаковской «Турбины» вместе с Андреем Куклиным и главным тренером Валерием Гордеевым одними из первых пришли на избирательный участок.

Егор Щурин впервые принял участие в голосовании. 25 июля ему исполнилось 18 лет, и теперь он получил право участвовать в выборах.

«Голосовать важно — это наше будущее», — отметил Щурин.

Валерий Гордеев до сих пор помнит, как впервые пошел на выборы вместе с родителями. В его семье никогда не стоял вопрос, идти или не идти.

«Каждый голос – это вклад в фундамент нашего будущего. Сегодня созданы все условия, и можно проголосовать рядом с работой или домом, это очень удобно», — отметил Валерий Гордеев.

Напомним, голосование на выборах в Государственную Думу девятого созыва пройдут 18,19 и 20 сентября. На всех избирательных участках работают наблюдатели от партии «Единая Россия», других политических партий и общественных организаций.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила федеральные списки кандидатов из десяти партий, которые принимают участие в выборах в Государственную Думу РФ: «Единая Россия», «Родина», «Коммунисты России», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Новые люди», «Партия прямой демократии», «Зеленые», Партия пенсионеров.