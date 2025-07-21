Спрос на прямые вылеты в Турцию из Саратова за полгода вырос в три раза

Рекордный пассажиропоток зафиксирован в Анталью из Саратова.

За первые 6,5 месяцев 2025 года аэропорт «Гагарин» обслужил свыше 12 тыс. пассажиров на рейсах в Анталью – втрое больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Рост связан с появлением в апреле 2025 года чартерных рейсов авиакомпании Southwind, дополнивших регулярные перевозки «ИрАэро». В 2024 году «ИрАэро» перевезла 10,5 тыс. пассажиров.

Напомним, планировалось дальнейшее расширение маршрутной сети – в июне анонсировали рейсы в Стамбул, но «ИрАэро» отменила их запуск.