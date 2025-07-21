В Саратове для борьбы с наркорекламой запущен анонимный чат-бот

Администрация города внедрила новый инструмент для борьбы с незаконной рекламой наркотических веществ.

Теперь каждый житель может оперативно сообщать о подобных нарушениях через специального Telegram-бота.

Как это работает:

— Фиксация нарушения – пользователь отправляет фото, видео или текст с рекламой наркотиков;

— Автоматическая геолокация – бот определяет место размещения запрещённой информации;

— Передача данных – материалы автоматически направляются в администрацию соответствующего района для принятия мер.

Этот сервис стал частью системной работы властей по противодействию наркопреступности. Ранее в городе уже ужесточали контроль за распространением подобной рекламы, особенно в интернете и на уличных объектах.

«Такие инструменты позволяют эффективнее выявлять и оперативно устранять противоправный контент», – отметили в мэрии.

Для удобства пользователей бот доступен круглосуточно и поддерживает анонимные обращения.