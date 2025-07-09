Сразу 4 трамвайных маршрута в Саратове планируют объединить в один

В администрации Саратова отреагировали на обращение жителей по поводу объединения трамвайных маршрутов.

Горожане предложили соединить маршруты № 3 и № 6, чтобы упростить пересадку пассажирам, следующим из центра в Поливановку.

В транспортном комитете пояснили, что возможность создания объединенного маршрута 8+9+3+6 действительно рассматривается специалистами Саратовской городской электротранспортной сети. Однако реализовать этот проект можно будет только после полного завершения реконструкции всех задействованных трамвайных линий.

Чиновники уточнили, что объединение маршрутов требует комплексного подхода, включающего пересмотр расписания, перераспределение вагонов и модернизацию инфраструктуры. Конкретные сроки внедрения изменений пока не называются, так как они напрямую зависят от темпов реконструкционных работ на трамвайных путях города.