Мигрирующие сайгаки в Саратовской области избегают населённых пунктов

В Саратовской области продолжается масштабная миграция сайгаков из Казахстана.

По информации регионального министерства сельского хозяйства, численность мигрирующих животных в этом году значительно превышает прошлогодние показатели — в область уже зашло около миллиона особей, что в десять раз больше, чем в 2022 году.

Основные пути миграции проходят через территории Новоузенского, Питерского и Александрово-Гайского районов. Местные аграрии отмечают серьезный ущерб сельхозугодьям — стада вытаптывают посевы и уничтожают урожай. Для оценки масштабов повреждений в районах созданы специальные комиссии.

Власти региона предпринимают меры для решения проблемы.

Губернатор Роман Бусаргин направил обращение в Министерство природных ресурсов РФ с просьбой пересмотреть охранный статус сайгаков в Красной книге. При этом в ведомстве подчеркивают, что вероятность появления животных в населенных пунктах крайне мала, так как сайгаки избегают контактов с человеком.

Отметим, что в Казахстане, где общая численность популяции достигла рекордных 3,9 миллионов голов, уже принято решение о регулировании количества этих животных. По прогнозам специалистов, миграция сайгаков через территорию Саратовской области продолжится до наступления осени.