Среди саратовцев насчитали более 15 тысяч алкоголиков и свыше 1,5 тысячи наркоманов

Саратовстат зафиксировал парадокс: зависимостей меньше, а антидепрессантов — больше.

Региональное здравоохранение отчиталось о заметном снижении числа пациентов с зависимостями и психическими расстройствами. Однако одновременно в области и по стране в целом растут продажи тяжёлого алкоголя и психотропных препаратов.

Что в плюсе

На начало мая 2026 года на учёте с алкогольной зависимостью числится 15 752 жителя (11 814 мужчин и 3 938 женщин). За год эта цифра сократилась на 2 092 человека.

Ещё более показательная динамика у наркозависимых: сейчас на учёте 1 593 человека, тогда как десять лет назад было 2 882. Средний возраст пациентов — 18–34 года, под наблюдением врачей остаются 19 подростков.

Кроме того, за пять лет количество наблюдающихся у психиатров снизилось с 36 409 до 33 653 человек. Среди детей на учёте состоят 6 551 ребёнок, из них 83 поставлены на учёт с начала 2026 года.

Что в минусе

При этом легальные продажи крепкого алкоголя в Саратовской области подскочили: с 4,6 до 7,1 литра на взрослого за два года. Пива стали пить больше — с 47,1 до 50,8 литра.

А в масштабах страны, по данным RNC Pharma, в первом квартале 2026 года продажи антидепрессантов выросли на 22%. Также увеличился спрос на нейролептики и транквилизаторы.

Таким образом, официальная картина зависимостей улучшается, а потребление психоактивных и психотропных веществ — растёт.

Ольга Сергеева