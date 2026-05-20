В микрорайоне «Авиатор» улучшат транспортную доступность

Вместо новых многоэтажных домов здесь появится дорога – продолжение улицы Кривохижина.

Именно на таком решении ранее настаивали местные жители, которые неоднократно обращались в администрацию Саратова, региональные структуры и к депутатам различных уровней.

Жители микрорайона обратились к депутату Государственной Думы Николаю Панкову с просьбой защитить их права, поскольку застройщик, несмотря на судебные решения, продолжал продавать квартиры в домах, строительство которых вызывало серьёзные правовые вопросы.

После обращения в надзорные и правоохранительные органы ситуация получила правовую оценку – продажа квартир в строящихся домах микрорайона была признана незаконной.

Как отметил главный архитектор Саратова Евгений Иванов, появление новых 25-этажных домов означало бы не просто дополнительные квартиры, а серьёзный рост нагрузки на существующие объекты социальной инфраструктуры.

Признание строительства незаконным – это не только правовая оценка, но и подтверждение очевидной градостроительной логики: территория уже исчерпала резерв по инфраструктуре. По результатам проверок возбуждены два уголовных дела. Поэтому принципиально важно, что вместо новых жилых объёмов здесь будет реализовано решение, которое действительно нужно людям, — новая дорога, способная разгрузить существующую сеть и улучшить транспортную связанность микрорайона.

Ситуация в «Авиаторе» должна стать показательным примером того, что в плотной городской застройке на первом месте всегда должны быть возможности инфраструктуры.