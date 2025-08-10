Среди саратовцев зафиксирован спад заболеваемости COVID-19

За январь-июнь 2025 года в регионе зарегистрировано 2107 случаев заражения коронавирусом, что в 4,7 раза ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Уровень заболеваемости составил 88,34 случая на 100 тысяч населения, сообщает областной минздрав.

Вместе с тем в конце июля эпидемиологи отметили некоторый рост заболеваемости. На 31-й неделе года было выявлено 55 случаев COVID-19 — на 19,5% больше по сравнению с предыдущей неделей, когда зарегистрировали 46 инфицированных.

Несмотря на общую тенденцию к снижению, медицинские специалисты рекомендуют жителям области сохранять бдительность и внимательно относиться к своему здоровью.