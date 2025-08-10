Власти сообщили о последствиях атаки беспилотников на Саратов

В ночь на 10 августа Саратовская область подверглась атаке беспилотников.

Губернатор Роман Бусаргин сообщил в своем Telegram-канале о трагических последствиях: один человек погиб, двое были госпитализированы. Также зафиксированы повреждения на промышленном предприятии и в жилом секторе.

О тревоге, связанной с угрозой атаки БПЛА, жителей Саратова и Энгельса предупредили в 03:49 по местному времени. Ночью раздались звуки сирен и хлопки — это работали системы ПВО. В результате удалось сбить восемь беспилотников. Один из дронов упал во дворе дома на Брянской улице, из-за чего жильцов трех многоквартирных домов эвакуировали в пункт временного размещения на базе школы № 16. Прибывшие медики оказали помощь на месте, но двое пострадавших были доставлены в больницу. К сожалению, один мужчина погиб. По данным источников, ему было около 50 лет. Во время эвакуации он успел спрятать своих детей-двойняшек, но, возвращаясь за женой, получил смертельные ранения от обломков.

В результате взрывной волны в ряде квартир были выбиты окна, также повреждения получили припаркованные автомобили. Губернатор дал распоряжение в кратчайшие сроки организовать замену разбитых стекол, гарантировав полное финансирование восстановительных работ. Аварийные службы незамедлительно приступили к ремонту поврежденных коммуникаций. Также для владельцев пострадавших транспортных средств разработана система компенсационных выплат. Помимо этого, зафиксированы разрушения на территории одного из промышленных предприятий Заводского района.

Прокуратура Саратовской области начала проверку по факту происшествия, на месте работают оперативные штабы. Для пострадавших открыты горячие линии: +7 917 214 2775, +7 987 350 8124, 96-07-70.



Отметим, аэропорт «Гагарин» на время атаки был закрыт в целях безопасности.