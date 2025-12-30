Среди школьников Саратова заболеваемость ОРВИ упала более чем вдвое в карантин

В Саратовской области зафиксировано снижение темпов заболеваемости ОРВИ.

По данным Роспотребнадзора, за неделю с 22 по 28 декабря в регионе выявлено 23 114 случаев, что на 7% меньше, чем на предыдущей семидневке.

В Саратове за этот же период заболели 9 446 человек — спад составил 22,8%. Наиболее заметное снижение (почти 27% по области и 50,4% в городе) наблюдается среди школьников 7-14 лет, что связано с карантинными мерами в учебных заведениях.

По результатам мониторинга, среди циркулирующих вирусов преобладает грипп A/H3N2 (гонконгский), но также активны и другие респираторные возбудители.

Напомним, в это время в регионе и областном центре школы были закрыты на карантин.

Алиса Эай