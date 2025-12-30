Врачи призвали саратовцев съедать новогодние салаты за сутки

Длительные новогодние каникулы негативно отражаются на здоровье жителей Саратовской области.

Об этом на брифинге в региональном минздраве заявила главный врач центра общественного здоровья Римма Яхина.

По её словам, продолжительный отдых способствует формированию вредных привычек: «Раньше отдыхали только 1 января, а теперь делают огромные запасы вредной еды и проводят всё время за столом и перед телевизором».

Врач рекомендовала отказаться от экзотических салатов с майонезом и жирных блюд, отдавая предпочтение запечённой птице. Кроме того, салаты нельзя хранить долго: максимум — сутки.

«Один бутерброд с двумя кусочками колбасы повышает риск рака прямой кишки на 18%. Неправильное питание вредит больше, чем курение», — подчеркнула Яхина.

В 2025 году диспансеризацию прошли 1,1 млн жителей региона. У 321 тысячи выявлено нездоровое питание (чаще у женщин), у 180 тысяч — повышенный холестерин, у 3,7 тысячи — диабет. Ожидается, что к концу года эти показатели вырастут.

Алиса Эай