Средней зарплаты жителя Саратовской области хватает на 932 литра АИ-92

Саратовская область занимает 67-е место по доступности бензина.

По итогам декабрьского исследования РИА «Новости» Саратовская область заняла 67-е место из 85 в рейтинге доступности бензина АИ-92. Позиция региона ухудшилась по сравнению с 2024 годом, когда он находился на 65-м месте.

Согласно расчётам, на среднюю чистую зарплату в области можно приобрести 932 литра топлива. Средняя стоимость литра бензина составила 60,91 рубля, что на 11% выше показателя годичной давности. В 2024 году на зарплату можно было купить 896 литров по средней цене 54,8 рубля за литр.

Первые места рейтинга заняли Москва (2538 литров), Чукотский (2463 литра) и Ямало-Ненецкий автономный округ (2436 литров). Средний показатель по России — 1393 литра. Аутсайдером стала Ингушетия (601 литр).

Рейтинг подготовлен на основании официальной статистики и не включает регионы, присоединённые в 2022 году.

Ольга Сергеева