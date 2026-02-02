В Саратовской области Роспотребнадзор забраковал 13,8 тонны некачественных продуктов

В регионе за минувший год было изъято из оборота 676 партий продуктов питания и пищевого сырья.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, общий вес некачественных товаров составил 13,8 тонны.

Основную массу забракованной продукции составило мясо птицы — 6,5 тонны. Также значительный объём изъятий пришёлся на мясную продукцию (1,6 тонны), плодоовощную (около 1,5 тонны) и рыбную (немногим более 1 тонны).

Для сравнения, в 2024 году ведомством было забраковано лишь 97 партий общим весом 2,4 тонны. Таким образом, в 2025 году количество изымаемой некачественной продукции возросло почти в 6 раз.

Ольга Сергеева