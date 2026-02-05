Срок включения в реестр для спортивного налогового вычета продлен до марта

Спортивные организации Саратовской области могут подать заявки на включение в реестр для налогового вычета до 1 марта.

Министерство спорта Саратовской области продлило срок подачи документов для включения в официальный перечень организаций, чьи услуги дают право на получение налогового вычета на занятия спортом. Новый дедлайн установлен до 1 марта 2026 года.

Это решение предоставляет спортивным клубам, фитнес-центрам и другим физкультурно-оздоровительным учреждениям дополнительное время для оформления и подачи заявки. Включение в данный перечень на 2026 год позволит их клиентам воспользоваться социальным налоговым вычетом, — сообщает ведомство.

Актуальный список организаций, работающих в этой системе в 2025 году, размещён на официальном сайте регионального министерства спорта.

За консультацией по вопросам подачи документов можно обращаться по телефону 8 (8452) 73-41-19.

Подготовила Ольга Сергеева