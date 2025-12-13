Стали известны время и место прощания с балаковским режиссером Олегом Прядко

В городе Балаково 13 декабря пройдёт прощание с бывшим главным режиссёром местного драматического театра Олегом Прядко.

Он скончался на 73-м году жизни, о чём сообщил его сын.

Олег Прядко родился в 1953 году. После учёбы в Киеве 19 лет служил в Кустанайском театре (Казахстан), получив звание заслуженного артиста. С 2006 по 2024 год он был главным режиссёром Балаковского драмтеатра, оставив значительный след в его истории.

Церемония прощания состоится с 11:00 до 12:00 в большом зале ритуального центра «Обелиск».

