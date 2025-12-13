Врачи в Саратове 6 часов спасали пациента с расслоившейся аортой

В Саратовском областном кардиодиспансере успешно провели сложнейшую операцию пациенту с расслоением аорты первого типа.

48-летний мужчина был доставлен в клинику 1 ноября с острой недостаточностью аортального клапана и отеком легких.

«Расслоение аорты — крайне опасное состояние, при котором кровь проникает между слоями стенки сосуда, формируя ложный просвет. Это нарушает кровоснабжение органов и грозит разрывом аорты», — пояснили врачи.

Решение о немедленном вмешательстве было принято из-за высокого риска жизнеугрожающих осложнений.

Операция длилась с 23:00 до 6:00 и завершилась благополучно. Сейчас пациент проходит реабилитацию в отделении интенсивной терапии, после чего будет переведен в кардиохирургическое отделение.

Наталья Мерайеф