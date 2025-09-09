Стало известно, какая отрасль саратовской экономики оказалась самой прибыльной за полгода

Самой прибыльной отраслью экономики региона стала промышленность.

По данным Саратовстата, совокупная прибыль предприятий области за первое полугодие 2025 года составила 41,9 млрд рублей.

Лидером стал обрабатывающий сектор промышленности с результатом в 17,9 млрд рублей. На втором месте — организации энергетического сектора (7,2 млрд рублей), на третьем — компании агропромышленного комплекса (3,9 млрд рублей).

Таким образом, главными драйверами экономики Саратовской области остаются промышленность и энергетика.