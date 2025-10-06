Стало известно, когда здоровый человек вправе оформить листок временной нетрудоспособности

В официальном Telegram-канале Госуслуг рассказали, в каких ситуациях можно получить больничный, даже если вы сами не болеете.

Листок нетрудоспособности положен при уходе за заболевшим ребенком или другим родственником. Если больному больше 15 лет, больничный оформят только при амбулаторном лечении. Максимальный срок такого больничного — 7 дней, а общий лимит за год не должен превышать 30 дней.

Беременные женщины получают больничный на 30-й неделе сроком на 140 дней. При многоплодной беременности — с 28-й недели на 194 дня. Это основание для декретного отпуска с пособием в размере полного среднего заработка.

При усыновлении ребенка младше 3 месяцев больничный оформляется на срок до 70 дней с даты рождения малыша. Если в детском саду объявлен карантин, больничный предоставляется на весь его период родителям детей до 7 лет.

Во всех этих случаях выплачивается пособие по временной нетрудоспособности согласно федеральному закону №255-ФЗ.

С 1 января 2022 года больничные оформляются только в электронном виде. Врач открывает листок нетрудоспособности при обращении в поликлинику или вызове на дом. Уведомления о статусе и оплате поступают в личный кабинет на Госуслугах.

Подготовила Ольга Сергеева