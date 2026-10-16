Саратовцам рассказали, на сколько «квадратов» саратовцам хватит маткапитала в 2027 году

Маткапитал в 2027 году покроет меньше приобретаемой семьей жилплощади.

Аналитики платформы «Циан» оценили покупательную способность материнского капитала в 2027 году. Выплата на первого ребёнка вырастет до 778,5 тыс. рублей, на второго — до 1 028,7 тыс. рублей (+6,8% к 2026 году). Однако из-за подорожания вторичного жилья на 12% доступность площади снизилась: в среднем по крупным городам маткапитал покроет 4,9 кв. м на первого ребёнка и 6,5 кв. м на второго (годом ранее — 5,2 и 6,5 кв. м).

В Саратове ситуация чуть лучше средней: выплата на первого ребёнка покроет 6,4 кв. м (−0,4% за год), на второго — 8,5 кв. м (−0,6%). Город занимает промежуточную позицию. В Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани и Владивостоке маткапитал покрывает лишь 1,8–3,8 кв. м, а наибольшую площадь можно купить в Новокузнецке, Оренбурге, Ульяновске, Пензе и Тольятти — 9,1–10,9 кв. м на второго ребёнка.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области более тысячи многодетных семей использовали региональный маткапитал (138,5 тыс. рублей в 2026 году). Чаще всего средства направляли на улучшение жилищных условий — 405 семей.