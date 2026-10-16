Росфинмониторинг внес жителя Ровенского района в реестр террористов и экстремистов

Ведомство обновило базу данных лиц, причастных к экстремистской или террористической деятельности.

В список включён 35-летний житель Ровенского района Саратовской области Тимур Нишанов*, зарегистрированный в селе Скатовка.

Официальные причины внесения в реестр не раскрываются. Основанием может быть признание лица подозреваемым или обвиняемым, а также приговор суда по соответствующим статьям.

Попадание в реестр налагает серьёзные ограничения: банковские операции проводятся только через специальные счета с разрешения Росфинмониторинга, ежемесячный лимит на личные расходы не превышает прожиточного минимума, запрещено взаимодействие со СМИ и публичные выступления.

Сегодня в перечне насчитывается более 23,2 тысячи человек. По данным правозащитников, число несовершеннолетних в списке резко выросло: если до 2022 года в реестр вносили не более 15 подростков в год, то в 2025-м — 354 человека.

*признан террористом и экстремистом на территории РФ