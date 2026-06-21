Стало известно о состоянии пострадавших в лобовом ДТП с 6 погибшими под Саратовом

В Дергачёвском районе Саратовской области 20 июня произошло смертельное ДТП, в результате которого шесть человек погибли и двое пострадали.

Авария случилась около 7:40 утра вблизи села Васильевка, где столкнулись автомобили «Рено Логан» и «Хендай Акцент».

По информации, предоставленной Госавтоинспекцией, среди погибших были 49-летний водитель «Хендая», его 46-летняя пассажирка, 51-летний водитель «Рено», а также три пассажирки этого автомобиля: 59-летняя женщина, 18-летняя девушка и 63-летний мужчина.

Двое пострадавших, 51-летняя женщина и 44-летний мужчина, были доставлены в медицинское учреждение. Врачи оценивают состояние женщины как тяжёлое, и её планируется транспортировать в областной центр с помощью санавиации. Мужчина находится в состоянии средней степени тяжести.

На месте происшествия работали специалисты, которые устанавливают все обстоятельства и причины аварии. По предварительным данным, один из автомобилей выехал на встречную полосу, что и стало причиной столкновения.

Ольга Сергеева