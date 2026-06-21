В Саратовской области планируют инвестировать средства в новый завод бытовой техники

В регионе ожидаются значительные инвестиции в завод по производству бытовой техники.

Информация была озвучена на международном форуме KazanForum, который проходил с 13 по 18 мая 2025 года в Казани. На выставке, организованной в рамках форума, были представлены более 200 инвестиционных проектов из различных регионов России, включая Саратовскую область.

Среди анонсированных проектов Саратовской области выделяются завод по производству бытовой техники, многофункциональный туристический комплекс и гостиничный комплекс. Эти проекты были представлены как наиболее привлекательные для инвесторов, что подчеркивает стремление региона развивать свою экономику и привлекать новые инвестиции.

KazanForum стал важной площадкой для взаимодействия между представителями бизнеса, органами власти и инвесторами. Участники форума имели возможность представить свои идеи и провести переговоры с потенциальными инвесторами, что может способствовать успешной реализации анонсированных проектов.

Ольга Сергеева