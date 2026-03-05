Стало известно откуда БПЛА атаковали Саратовскую область — мнение эксперта

Ночной налет на Саратовскую область: эксперт указал на вероятный район запуска дронов.

Минувшей ночью регион подвергся атаке беспилотников. По мнению основателя учебного центра беспилотной авиации Максима Кондратьева, старт дронов мог быть осуществлен из района между Харьковом, Полтавой и Днепром. Специалист также предположил, что противник использовал тяжелые дальнобойные модели типа «Лютый» или ПД-2. Об этом сообщает федеральный «АиФ».

Губернатор Роман Бусаргин проинформировал о последствиях: осколками выбило стекла в соцучреждениях и жилых домах. Ранения получили три человека, им оказывается помощь.

В Минобороны уточнили масштаб ночной атаки. Всего над страной и Черным морем сбили 76 беспилотников. Наибольшее количество — 33 аппарата — уничтожено именно над Саратовской областью. Еще 17 дронов подавлено над морем, 10 — в Крыму, 9 — в Ростовской области, остальные — над Краснодарским, Волгоградским и Астраханским регионами.

Наталья Мерайеф