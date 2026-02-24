Старинный дом купца Солдаткина в Хвалынске обрел зоны охраны

В Хвалынске утверждены охранные зоны для объекта культурного наследия «Дом купца Солдаткина».

Здание XIX века на улице Российской Республики связано с именами купца Николая Солдаткина, математика Константина Поссе, государственного деятеля Михаила Суслова и режиссера Леонида Гайдая — в 1959 году здесь снимали эпизод фильма «Трижды воскресший».

Новые зоны вводят строгие правила для прилегающих территорий. В охранной зоне полностью запрещено новое строительство, кроме воссоздания исторической среды. В зоне регулирования застройки установлены ограничения по высоте (7–12 метров), запрещена облицовка современными панелями и нерегламентированная реклама.

Как отметил глава комитета культурного наследия Владимир Мухин, утвержденный режим охраны позволит сохранить историческое здание для будущих поколений.

Ольга Сергеева