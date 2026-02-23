В Ивантеевском районе мужчина подозревается в намеренном убийстве трех человек при пожаре

Следователи СК установили, что пожар в частном доме в Ивантеевском районе, унесший жизни трёх человек, был умышленным поджогом.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство, совершенное общеопасным способом».

По версии следствия, вечером 22 февраля 45-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился с хозяевами дома в поселке Знаменский, после чего поджёг жилище и скрылся. Находившиеся внутри 62-летний мужчина и две женщины 42 лет погибли.

Подозреваемого задержали, решается вопрос о мере пресечения. Расследование продолжается под контролем прокуратуры.

Ольга Сергеева