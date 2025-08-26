Стартовал финальный этап саратовского проекта «Наши герои» с участниками СВО

В Саратовской области стартовал финал программы «Наши Герои», реализуемая по аналогии с программой президента Владимира Путина «Время героев».

В финал вышли 50 участников СВО. Они пройдут обучение и стажировку в органах власти и на крупных предприятиях. Еще 20 действующих военнослужащих смогут присоединиться к программе после выполнения боевых задач.

Каждый из них показал свое стремление продолжать служить Отечеству и на благо Саратовской области. Многие имеют высшие государственные и ведомственные награды. Именно такие люди сегодня нужны в государственном управлении, — сообщил губернатор Роман Бусаргин.