Официальный визит председателя ГД Вячеслава Володина в Китай: итоги

В Пекине председателя Государственной Думы принял председатель КНР Си Цзиньпин.

Вячеслав Володин передал теплые слова приветствия и добрые пожелания от президента России Владимира Путина. Си Цзиньпин отметил вклад Вячеслава Володина и депутатов ГД «в развитие китайско-российских отношений и двустороннего сотрудничества».

Состоялась встреча председателя ГД с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Как отметил Вячеслав Володин, российско-китайское сотрудничество достигло наивысшего уровня за свою историю.

Вячеслав Володин и Чжао Лэцзи открыли десятое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей. Ключевыми пунктами повестки стали защита исторической правды, противодействие санкционному давлению и внешнему вмешательству.

В рамках заседания комиссии парламентарии обсудили вопросы укрепления взаимодействия стран в различных сферах — экономике, туризме, культуре, образовании, науке и др. Стороны условились продолжать сотрудничество в сфере защиты суверенитета двух государств.

Официальный визит председателя ГД продолжился в Чанчуне, где он с возглавляемой им делегацией возложил венок к памятнику советским летчикам, сражавшимся за свободу Китая от японских милитаристов. Вячеслав Володин назвал отношение властей КНР к исторической памяти примером для многих европейских стран.

Состоялась встреча с председателем Постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Цзилинь Хуан Цяном. Эта провинция имеет границу с Приморским краем. Вячеслав Володин и Хуан Цян обсудили вопросы развития связей России и Китая на межрегиональном уровне.

