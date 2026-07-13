Стартовал Международный экологический конкурс «ЭкоМир-2026»

В Саратовской области дан старт ежегодному Международному экологическому конкурсу «ЭкоМир-2026».

Напомним , это общественная премия за значимые достижения в сфере охраны окружающей среды, экологической безопасности, просвещения и устойчивого развития. Инициатива реализуется при поддержке Правительства Саратовской области и при участии министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области.

Конкурс проводится Российской академией естественных наук (РАЕН) и направлен на поддержку проектов, которые помогают сохранять природу, развивать экологическую культуру, внедрять безопасные технологии и улучшать качество жизни. Премия включает 11 номинаций, охватывающих разные направления экологической деятельности: от сохранения биоразнообразия до природоохранных технологий и развития экотуризма.

Участвовать могут организации, предприятия, авторские коллективы, общественные деятели, специалисты, молодые инициативные команды и все, кто реализует проекты, программы или акции в области экологии. Отдельная категория предусмотрена для молодёжи — участников в возрасте до 35 лет включительно. Процедура отбора проходит в два этапа: на первом жюри определяет список номинантов, которым вручаются почётные дипломы, затем путём экспертного голосования выбираются лауреаты трёх степеней.

Приём заявок стартовал 15 июня 2026 года. Участие в конкурсе — это возможность получить общественное признание на международном уровне, представить свои экологические проекты широкой аудитории и внести вклад в решение экологических проблем.

По поручению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина в регионе ведётся системная работа по поддержке экологических инициатив и развитию экологической культуры. Конкурс «ЭкоМир-2026» станет дополнительной площадкой для демонстрации достижений саратовских экологов, общественных организаций и предприятий в сфере охраны окружающей среды.

Заявки принимаются в электронной форме на сайте: www.raen.info

Дополнительная информация: e-mail: prezidiumraen@yandex.ru, тел.: +7 (495) 954-73-05.

Работа по развитию экологического просвещения и поддержке природоохранных инициатив ведётся в соответствии с задачами, поставленными президентом РФ Владимиром Путиным в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

Ольга Андреева