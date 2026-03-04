Стая злых собак угрожает саратовцам в СНТ под Энгельсом

В Энгельсском районе бездомные собаки терроризируют дачников: СК возбудил дело о халатности.

Жители двух садовых товариществ Красноярского муниципального образования пожаловались на агрессивное поведение бродячих животных. Как сообщили в региональном следственном управлении, стаи собак нападают на людей в СНТ «Энтузиастов-В» и «Молочник».

Причиной сложившейся ситуации, по версии следствия, стало бездействие ответственных лиц. Отлов животных не проводился, что создало угрозу для безопасности местных жителей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Сотрудники СК устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют, кто именно из должностных лиц не исполнил свои обязанности.

Ольга Сергеева