В Саратовской области за неделю ОРВИ и гриппом заболели почти 14 тысяч человек

Региональное управление Роспотребнадзора опубликовало свежие данные по эпидемиологической ситуации.

С 23 февраля по 1 марта в области зафиксировано 13 965 случаев острых респираторных инфекций. Почти половина из них (5 919) приходится на областной центр.

Несмотря на высокие цифры, в ведомстве отмечают: показатели заболеваемости как в целом по региону, так и в Саратове не превышают эпидемического порога.

Коронавирусная инфекция подтвердилась у 53 человек. Для сравнения: неделей ранее заболевших было 47. Что касается гриппа, то специалисты фиксируют снижение доли положительных находок вирусов за последние две недели.

Ольга Сергеева